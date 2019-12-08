Amatör futbol maçını engelli gençler yönetti

08.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:08

Iğdır'da oynanan 1. Amatör Lig müsabakasında engelli gençler hakemlik yaptı.

Iğdır Semt Sahası'nda Kayakale Spor ile 76 Iğdır Belediyespor karşılaştı.

Maçın başlama düdüğünü çalan engelli hakem Yakup Akdeniz, 15 dakika yönettiği futbol müsabakasında bir de sarı kart verdi.

Hakemliğini 3 engelli gencin yaptığı karşılaşmaya çıkan futbolcular da "En Büyük Engel Sevgisizliktir" yazılı pankart açtı.

Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Filit Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli sporculara destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yıldırım, "Iğdır İl Hakem Kurulu Başkanlığı ile Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği bu etkinlikte 'En Büyük Engel Sevgisizliktir' mantığıyla yola çıktık. Bu gençlerimiz bizim canımız ciğerimizdir, bu nedenle bu organizasyonu yaptık. Bu manada farkındalık yaratmak adına engelli gençlerimiz bugünkü maçı yöneten hakemler oldu. Onlar çok mutlu oldu, biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Iğdır İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Metin Savtan ise "Tüm engelli kardeşlerimizin başta spor olmak üzere hayatın her aşamasında, hayatın içinde olmalarını diliyoruz. Gençleri her alanda yürekten destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakemlerden Onur Öner, maç yönetmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu benim ve arkadaşlarımın çok hoşuna gitti. Hayatımda ilk kez yaptığım güzel bir tecrübe oldu. İlk defa hakem forması giydim ve maç yönettim, çok mutluyum. Iğdır'da her zaman böylesi etkinliklerin yapılmasını istiyorum."

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA