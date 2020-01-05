Amatör futbol maçında kavga
Haberler » Güncel » Amatör futbol maçında kavga - Haber

Amatör futbol maçında kavga

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.

05.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:46
Amatör futbol maçında kavga

'nın ilçesinde amatör maçının bitiminde futbolcular arasında çıktı.

Çankırı Amatör Futbol Ligi'nde Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Maç, Kurşunlu Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

İki takımın oyuncularını ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş ederek futbolcuları dağıtmaya çalıştı.

Kavganın yatıştırılmasının ardından polisler, hakemler ve oyuncuların, geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrılmasını sağladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler