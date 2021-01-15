Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı
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Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı

15.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:47
Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları'nı yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları'nı yayınlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlem bedelleri, amatör liglerde yaş ile kategorilerin yer aldığı uygulama esaslarının yönetim kurulu toplantısında kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, amatör futbolcuların filiz lisans ile vize işlemlerinin 15 Şubat'ta başlayacağı ve 30 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Amatör futbolcuların transfer işlemlerinin ise 15 Şubat'ta başlayacağı, bitiş tarihinin ise daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Öte yandan TFF'nin internet sitesinde yer alan "2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri'nde Uygulanacak Esaslar" kitapçığının basıldıktan sonra tüm amatör kulüplere dağıtılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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