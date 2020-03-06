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Amatör futbol kulüplerine destek

İddaa oyunları platformu "tuttur.com", her ay Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 amatör futbol kulübüne maddi destekte bulunuyor.

06.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:40
Amatör futbol kulüplerine destek

İddaa oyunları platformu "tuttur.com", her ay 'nin 7 bölgesinden 7 amatör kulübüne maddi destekte bulunuyor.

Futbolseverler diledikleri takımlara oy vererek, projeye katkı sağlıyor. Proje için yayına alınan "amatoredestek.com" sitesinden istenen ya da taraftarı olunan amatör kulüplere oy verilebiliyor.

Her ayın sonunda ilk sırayı alan 7 bölge birincisi, "tuttur.com"un aylık gelirinin sitede ilan edilen miktarını almaya hak kazanıyor. 12 ay boyunca devam edecek projeyle 80'in üzerindeki amatör futbol kulübüne maddi destek hedefleniyor.

Kaynak: AA

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