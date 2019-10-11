11.10.2019 16:20

Kavak Kaymakamlığınca Amatör Futbol Haftası dolayısıyla halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, yaptığı açıklamada, turnuvaya 12 takımın başvuruda bulunduğunu söyledi.

Güzel bir turnuva olması temennisinde bulunan Şenay, "Dostluğun ve sporun kazanacağı bir turnuva olmasını diliyoruz. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vereceğiz." dedi.

Turnuvanın açılış maçı Kavak Anadolu Lisesi ile Dörtler Sanayi Takımı arasında oynandı.

Kaynak: AA