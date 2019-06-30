Amatör fotoğrafçılar buluştu

Diyarbakır Fotono 21 Fotoğraf Derneği üyeleri, dönem sonu etkinliğinde buluştu.

Dernek üyeleri, bir otelde düzenlenen sergide bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirerek, gelecek yılki programı belirledi.

Dernek başkanı Mehmet Kılıçoğlu yaptığı açıklamada, derneklerinin imkanları dahilinde ücretsiz hizmetler ve gönüllü çalışmalarda bulunan derneklerinin yoğun bir yılın ardından düzenlenen etkinlikle dönemi kapattıklarını söyledi.

Yıl içinde İzmir ve Trabzon'da ve Diyarbakır'da gönüllü üyelerinin çektikleri fotoğraflarla, kentin tanıtımına katkı sağlamak için sergisi açtıklarını belirten, Kılıçoğlu, "Yıl içinde sayısız fotoğraf gezisi sunum ve söyleşi etkinliklerimiz oldu." dedi.

Başkan yardımcısı Hacı Cebe, "Burada yıl içinde Diyarbakır'ın tanıtımı için fotoğraf çeken, kentin tarihi yerlerinin tüm Türkiye'ye tanıtmak için yıl boyunca çalışan gönüllü üyelerimizle bir araya geldik. Bir yılın yorgunluğunu atmak için birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, kentin tanıtımı için gönüllü çalışan arkadaşlarla bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kentin tanıtımı için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA