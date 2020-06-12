Amatör denizcilik yeterlilik belgesi için e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, amatör denizcilik yeterlilik belgesi için vatandaşların artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, amatör denizcilik yeterlilik belgesi için vatandaşların artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Alpay, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle amatör denizcilik yeterlilik belgesi sınavlarının Bakanlık tarafından bir süre ertelendiğini hatırlattı.

Sosyal hayatın normale dönmeye başlamasının ardından sınav salonlarının yüzde 50 kapasite ile kullanılması koşuluyla sınavların yeniden yapılabileceğinin açıklandığını belirten Alpay, "Kovid-19 salgınında olumlu giden koşullar dahilinde her ay iki sınav yapılacak. İlk etapta sınavlar, 28 Haziran ve 30 Temmuz'da olacak. Vatandaşlar artık Liman Başkanlığına gelmeden e-Devlet üzerinden Bakanlığımızın 'amatör denizci' bölümünde gerekli işlemleri yaparak alacakları belge ile sınava girebilecek." dedi.

Öte yandan, Sinop Liman Başkanlığı tarafından koronavirüs öncesi yaklaşık 5 bin kişiye amatör denizcilik yeterlilik belgesi verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA