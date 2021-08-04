Amatör denizci ile kısa mesafe telsiz operatörü belgesi eğitim ve sınavları çevrim içi yapılacak
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Amatör denizci ile kısa mesafe telsiz operatörü belgesi eğitim ve sınavları çevrim içi yapılacak

Amatör denizci ile kısa mesafe telsiz operatörü belgesi eğitim ve sınavları çevrim içi yapılacak
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Amatör Denizci Belgesi ile Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi için verilecek eğitim ve sınavların çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Amatör Denizci Belgesi ile Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi için verilecek eğitim ve sınavların çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de başlatılan Amatör Denizci Eğitim Programı kapsamında amatör denizci sayısı temmuz başı itibarıyla 843 bin 125 kişiye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, Amatör Denizci Belgesi ile Kısa Mesafe Telsiz Operatör Belgesi eğitim ve sınavları e-Devlet üzerinden (https://adbs.uab.gov.tr/login) çevrim içi olarak yapılmaya başlandı.

Sınavı başarıyla tamamlayanlar sistem tarafından kendilerine iletilen belge harcına ödemelerini yapmalarının ardından sertifikalarını sistem üzerinden alabilecek. Fiziki olarak kartlarını almak isteyenler "Kart Basım Merkezleri" listesinde yer alan herhangi bir "Liman Başkanlığı"na giderek kartlarını alabilecek.

Sınavda başarısız olanlar ise 7 gün sonra tekrar sınava başvurabilecek. Eğitimin ardından bir ay içerisinde sınavı başarıyla sonuçlandıramayan adayların eğitimleri geçersiz sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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