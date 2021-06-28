Amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz'da ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı.

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz'da ücretsiz gerçekleştirilecek amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri için başvurular başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında 1-3 Temmuz'da amatör denizci eğitimi, sınavı ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri yapılacak.

Ayrıca daha önce Amatör Denizci Belgesi alan vatandaşlar için sadece yelkenli teknede uygulama eğitimleri düzenlenecek.

Vatandaşlar, söz konusu eğitimlere katılmak için "https://turkiyedenizcilikzirvesi.com" adresi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek. Kontenjanla sınırlı eğitimlere katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal