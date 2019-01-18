Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınavları Kuto'da Devam Ediyor

1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında gerçekleştirilen Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları Kuşadası Ticaret Odası'nda devam ediyor.

Kuşadası Liman Başkanlığı ve Kuşadası Ticaret Odası'na yapılan binlerce başvuru sonucunda KUTO Konferans Salonunda devam eden sınav ve eğitimler, 300'er kişilik guruplar halinde Liman Başkanlığı tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılıyor.

Önümüzdeki haftalarda da devam edecek olan eğitim ve sınavlarda yer alan yüzlerce katılımcı için, Kuşadası Ticaret Odası hizmet binası ve geçtiğimiz aylarda hizmete giren yeni otoparkı büyük kolaylık sağlıyor. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "10 yıldan bu yana hizmet binamız ve salonlarımızla, tüm üyelerimiz ve Kuşadası halkına hizmet veriyoruz. 2018 Yılında hizmete giren yeni otoparkımız ve otoparktan konferans salonuna giriş ile de Denizci Belgesi eğitim ve sınavlarına katılan yüzlerce kişi ve binamızdan yararlanan herkes için büyük kolaylık sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak.

Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları önümüzdeki haftalarda da Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA