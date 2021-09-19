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Amatör dağ bisikleti yarışması düzenleniyor

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Amatör dağ bisikleti yarışması düzenleniyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bisiklet Grubunun düzenlediği Amatör Dağ Bisiklet Yarışı düzenlenecek.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bisiklet Grubunun düzenlediği Amatör Dağ Bisiklet Yarışı düzenlenecek.

17 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Amatör Dağ Bisiklet Yarışı saat 11.00' da Yaşam Park önünde başlayacak ve yarış mesafesi 5.80 kilometre olarak belirlendi. Organizasyon Komitesi Koordinatörü Erkan Akçelik, " Çaycuma'da amatör mücadele olarak 17 Ekim Pazar günü 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında bisiklet organizasyonu yapılacak. Çaycuma Bisiklet Grubunun düzenlediği Dağ Bisiklet Yarışına Ankara Bölgesi, Kastamonu Bölgesi, Karabük Bölgesi, Zonguldak Bölgesi ve Ferdi Kulüp sporcuların katılımlarıyla gerçekleşip toplamda 100 sporcu start alacak. Organizasyona katılacak sporcuların 0552 289 53 08 irtibattan kayıt yaptırmaları gerekmektedir" dedi. - ZONGULDAK

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Haber: Amatör dağ bisikleti yarışması düzenleniyor - Haberler Spor
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