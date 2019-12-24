Amatör balıkçının oltasına 7 kilogram levrek takıldı
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Amatör balıkçının oltasına 7 kilogram levrek takıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kara avcılığı yapan amatör balıkçı olta ile 7 kilogram levrek yakaladı.

24.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:07
Amatör balıkçının oltasına 7 kilogram levrek takıldı

'nin ilçesinde kara avcılığı yapan amatör balıkçı olta ile 7 kilogram levrek yakaladı.

Balık 'nde bu yıl nadir avlanan levrek balığı, sahilinde arkadaşlarıyla karadan olta ile avcılık yapan Yasin Öztürk'ün oltasına takıldı.

Uzun süre yakaladığı balığı kıyaya çekmek için çaba gösteren Öztürk, yaklaşık 7 kilogram ağırlığında 85 santimetre boyundaki levreği güçlükle kıyıya çıkarmayı başardı.

Yakaladığı levrek ile arkadaşlarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektiren Öztürk, "Olta ile tuttuğum en büyük levreklerden birisi diyebilirim. Yıllardır olta avcılığı yapıyorum. Ama bu kadar büyüğünü hiç yakalamamıştım. Bu levreği yakaladığım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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