Amatör balıkçının oltasına 6 kilogramlık levrek takıldı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde amatör balıkçı olta ile yaklaşık 6 kilogramlık levrek yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde amatör balıkçı olta ile yaklaşık 6 kilogramlık levrek yakaladı.

İlçede amatör balıkçılık yapan Yasin Öztürk'ün oltasına büyük bir levrek takıldı. Uzun süre çaba gösteren Öztürk, levreği kıyıya çıkardı.

Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hobi olarak oltayla avcılığa başladığını daha sonra amatör olarak devam ettiğini söyledi.

Levreğin yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 6 kilogram civarında olduğunu belirten Öztürk, "Arkadaşlarımla birlikte denize balık tutmaya gittik. Oltayı denize attıktan bir süre sonra oltayı çekmekte zorluk çektim. Zar zor levreği kıyıya çıkarttım." dedi.

Levreği kıyıya çıkartan Öztürk, bu anı ise hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA