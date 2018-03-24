Amatör Balıkçının Ağına Dev Yayın Balığı Takıldı: 2 Metre Boyunda ve 100 Kilo Ağırlığında

Amatör Balıkçının Ağına Dev Yayın Balığı Takıldı: 2 Metre Boyunda ve 100 Kilo Ağırlığında

Samsun'da Altınkaya Baraj Gölü'nde amatör balıkçının ağına 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.

Samsun, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'ne ağ seren amatör balıkçılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Balıkçıların ağına 2 metre boyunda, 100 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.

KİLOSU 20 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

19 Mayıs ilçesinde balıkçı İsmail Göngör tarafından alınan dev yayın balığı kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Balıkçı tezgahının önünden geçerken balığı gören vatandaşlar onunla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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