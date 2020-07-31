Amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığı ağzındaki kanca çıkartılarak serbest bırakıldı
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Amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığı ağzındaki kanca çıkartılarak serbest bırakıldı

Amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığı ağzındaki kanca çıkartılarak serbest bırakıldı Oltaya köpek balığının takıldığını fark eden balıkçılar hemen harekete geçti Bin 200 metre derinlikten 1.

31.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:54

Amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığı ağzındaki kanca çıkartılarak serbest bırakıldı

Oltaya köpek balığının takıldığını fark eden balıkçılar hemen harekete geçti

Bin 200 metre derinlikten 1.5 saatte su yüzeyine oltayla çıkarılan köpek balığının, ağzındaki kanca çıkartılarak yeniden denize salındı

ANTALYA - Antalya'da amatör balıkçılar, bin 200 metre derinlikte oltalarına takılan köpek balığını yüzeye çıkarıp balığın ağzındaki kancayı çıkardıktan sonra denize bıraktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine Bağlı Adrasan Tatil Merkezi'nde 3 amatör balıkçı akya cinsi balık avlamak için açıldı. Yaklaşık bin 200 metre derinliğine ulaşan balıkçılar oltalarını denize bıraktı. Bir süre sonra balıkçılardan birinin oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar yaklaşık 1 buçuk saatlik bir çalışmayla balığı su yüzeyine çıkardı.

Balıkçılar, yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettikleri köpek balığını, avlanması yasak bir tür olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.

"Şaşkına döndüler"

Balıkçılar oltaya takılan balığı gördüklerinde şaşkınlıklarını" Malasef yine bir köpek balığı, bayağı bir büyükmüş. Bu daha da büyük, çok büyük. Şuna bakar mısın. Balığa ve elimize dikkat edelim."sözleriyle dile getirdi.

Balıkçılar balığı yakalama ve kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"1 hafta önce ölüsü sahile vurdu"

Öte yandan bir hafta öncede dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yine aynı cinsten bir dev köpek balığı ölüsü vurmuştu. Cankurtaranların kıyıya çıkardığı balıkla, yerli ve yabancı turistler hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Amatör balıkçıların oltasına takılan köpek balığı ağzındaki kanca çıkartılarak serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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