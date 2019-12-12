Amatör balıkçıların dev dalgada tehlikeli balık nöbeti

12.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:09

Meteoroloji tarafından kırmızı kod uygulamasının kaldırıldığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 3 metreye yaklaşan dalgalarda amatör balıkçıların tehlikeye aldırmadan olta attığı görüldü.



Antalya için iki gün önce verilen kırmızı kod uygulamasının Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı bildirildi. Uyarılara rağmen bazı Antalyalıların sabah saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldikleri görüldü. Hafif yağış altında sporcular ve vatandaşlar spor yaptı. Gece boyunca yağışın kesilmediği Antalya'da sahildeki dalga boyu ise 3 metreye yaklaştı. Dev dalgalar sahildeki bazı işletmelerin uzantılarına zarar verdiği görüldü. Boğaçayı'nın denizle buluştuğu noktada ise dalgaların boyu daha da yüksek olduğu gözlemlendi. Çayın denizle birleştiği nokta amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Dalga boyu ve tehlikeye aldırmayan balıkçılar oltalarını denize attı. Yağışa rağmen bir kişinin ise dedektör ile yaz döneminde turistlerden kumsala düşen ziynet eşyalarını aradığı görüldü.



"Evlere hapsolduk"



Balıkçılardan Nevzat Şeker Antalya için kırmızı alarm verdiğini hatırlatarak, "Ama hiçbir şey olmadı. Milleti boşuna galeyana getirdiler. Evlere hapsettiler. Hiçbir şey yok. Her gün buraya balık tutmaya geliyoruz. Bizim için bir tehlike yok havanın normal hali. Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.



"Tehlikeli olmaya başladı"



Bu kırmızı kod uygulamasında herkesin eve kapandığını belirten Oğuzhan Güdek ise, "Krizi fırsata çevirdik. Balık tutmaya geldik. Dün çok güzel balık yakaladım. 7 levrek yakaladım. Bugün nasip olmadı. Eve boş gideceğiz. Dalgalardan belime kadar ıslandım. Dalga beni az önce götürüyordu, tehlikeli olmaya başladı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA