Amatör balıkçıların bulduğu yaralı şahin tedavi edildi
Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşların balık tutarken bulduğu yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
24.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:13
Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşların balık tutarken bulduğu yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Amatör balıkçıların getirdiği kuşu tedaviye alan veteriner hekim Murat Gök, şahinin kanatlarına saçma isabet ettiğini belirledi.
Saçmaların çıkarılmasının ardından beslenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Tedavisi tamamlanan şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA