Amatör balıkçıların bereketli avı

Ordu'da amatör balıkçılar, iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.

Ordu'da amatör balıkçılar, iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.

Altınordu ilçesinde bulunan iskelede amatör balıkçılar bereketli bir gün geçiriyor. Hafta sonu olmasının da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren günlük balık ihtiyaçlarını karşılayacak kadar avlanan balıkçılar, istavrit balığının bol olduğunu belirtiyor. Günlük ortalama 2-3 kilo balık avladıklarını belirten amatör balıkçılar, bu sayede hem güzel vakit geçirerek stres attıklarını hem de balık ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtiyorlar.

İskelede balık avlayan Musa Altun isimli vatandaş, hem hafta sonu hobi amaçlı hem de kendi balık ihtiyaçlarını karşılamak adına iskeleye geldiklerini belirterek, "Daha çok hobi amaçlı balık tutuyoruz. Bu günlerde oltaya balık çok takılıyor, istavrit bu yıl bol görünüyor. Denizden balık çıktıkça buradan ayrılmak da istemiyoruz, inşallah sezon da balıkçılar için güzel geçer" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı