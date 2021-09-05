Amatör balıkçıların bereketli avı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amatör balıkçıların bereketli avı

Amatör balıkçıların bereketli avı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da amatör balıkçılar, iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.

Ordu'da amatör balıkçılar, iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.

Altınordu ilçesinde bulunan iskelede amatör balıkçılar bereketli bir gün geçiriyor. Hafta sonu olmasının da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren günlük balık ihtiyaçlarını karşılayacak kadar avlanan balıkçılar, istavrit balığının bol olduğunu belirtiyor. Günlük ortalama 2-3 kilo balık avladıklarını belirten amatör balıkçılar, bu sayede hem güzel vakit geçirerek stres attıklarını hem de balık ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtiyorlar.

İskelede balık avlayan Musa Altun isimli vatandaş, hem hafta sonu hobi amaçlı hem de kendi balık ihtiyaçlarını karşılamak adına iskeleye geldiklerini belirterek, "Daha çok hobi amaçlı balık tutuyoruz. Bu günlerde oltaya balık çok takılıyor, istavrit bu yıl bol görünüyor. Denizden balık çıktıkça buradan ayrılmak da istemiyoruz, inşallah sezon da balıkçılar için güzel geçer" dedi. - ORDU

Amatör balıkçıların bereketli avı
Amatör balıkçıların bereketli avı
Amatör balıkçıların bereketli avı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Diego Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Amatör balıkçıların bereketli avı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:27:23. #1.16#

title