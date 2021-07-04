Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı
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Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı

Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da normalleşme süreci ile birlikte olta balıkçılığında hareketlilik yaşanırken, balıkçılık malzemeleri satan işyerlerinin de tatlı telaşı başladı.

Aydın'da normalleşme süreci ile birlikte olta balıkçılığında hareketlilik yaşanırken, balıkçılık malzemeleri satan işyerlerinin de tatlı telaşı başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da etkisini gösteren Covid-19 dolayısıyla denize gidemeyen amatör balıkçılarda, normalleşme süreci ile birlikte hareketlilik başladı. Uzun bir aranın ardından amatör olta balıkçılığı yapan vatandaşlar hazırlıklarını yaparken, balık malzemeleri satan işyerlerinin de tatlı telaşı başladı. Balık tutma yolculuğu öncesinde eksik malzemelerini tamamlamak ve olta takımlarının bakımını yaptırmak isteyen amatör balıkçılar da, balıkçı dükkanlarının yolunu tuttu.

Yaklaşık 25 yıldır balık malzemeleri satışı ve bakımı ile Aydınlı balık tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayan 55 yaşındaki Sedat Göz, normalleşme ile birlikte başlayan hareketlilikten memnun olduklarını ifade ederek "Pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşayan esnaflar için hareketliliğin başlaması iyi oldu. Normalleşme süreci ile balığa gitmek isteyen vatandaşlarımız, uzun süredir boşta kalan olta takımlarının bakımı ve eksik malzemelerinin tamamlanması için bizlere gelmeye başladı. İnşallah balıkçılarımız güzel bir sezon geçirir ve balık bol, hastalık yok olur. Temennimiz Türkiye genelinde bütün balıkçıların balık sevgisi tükenmesin. Önemli olan insanlığın ve sporların tükenmemesi ve severek balık avlarının yapılması" dedi. - AYDIN

Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı
Amatör balıkçılarda tatlı telaş başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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