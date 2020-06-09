Amatör balıkçılara yunus sürprizi
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Amatör balıkçılara yunus sürprizi

Kemer ilçesinde Phaselis Antik Kenti açıklarında iki yunusun suya dalıp çıkarak yaptığı gösteri amatör balıkçı tarafından görüntülendi.

09.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:56

Kemer ilçesinde Phaselis Antik Kenti açıklarında iki yunusun suya dalıp çıkarak yaptığı gösteri amatör balıkçı tarafından görüntülendi.

Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan Vedat Kaya, oltasıyla balık tutmaya çalıştığı sırada yanlarına yaklaşan yunusları fark etti.

Kaya, cep telefonunun kamerasıyla denize dalıp çıkan yunusların gösterisini görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü izleyenlerin ilgisini çekti.

Görüntüleri gazetecilerle de paylaşan Kaya, balık avlamaya çıktıklarında daha önce de yunuslarla karşılaştıklarını ancak ilk defa böyle bir şova şahit olduklarını söyledi.

Yunusların eğlenceli anlarının kendilerini de eğlendirdiğini ifade eden Kaya, "Hatıra olması açısından yunusların gösterisini görüntüledim." dedi.

Amatör balıkçılara yunus sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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