Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi
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Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:45
Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra amatör balıkçıların yoğun olduğu Boğaçayı'nda düzenleme yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden sonra amatör balıkçıların yoğun olduğu Boğaçayı'nda düzenleme yaptı. Amatör balıkçılar için 3'er metre arayla sosyal mesafe çemberleri oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgesinin ardından amatör balıkçılığın yoğun olduğu Boğaçayı'nın her iki yakasına sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yaptı. Kanal boyunca olta balıkçılığı için sosyal mesafeli balık tutma alanları oluşturuldu.

En az üç metre mesafe

Olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak şekilde sosyal mesafe çemberleri çizilerek, balıkçılar bu çemberlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Boğaçayı ve Konyaaltı Sahili boyunca amatör balıkçıların genelgeye uyup uymadığını denetledi. Ekipler, sahil boyunca anons yaparak olta balıkçılarının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak balık tutmaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi
Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi
Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi
Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi
Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi
Amatör balıkçılara sosyal mesafe çemberi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:05:13. #1.14#
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