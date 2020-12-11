Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı
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Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı

11.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:18
Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi zabıta ekipleri, Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği amatör balıkçılara yönelik 3 metre mesafe denetimlerine başladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi zabıta ekipleri, Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği amatör balıkçılara yönelik 3 metre mesafe denetimlerine başladı. Sahil bandında balık tutulacak alanlar 3 metreye göre işaretlendi, ekipler olta balıkçılarını mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri konusunda denetledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Korona virüs nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri amatör balıkçılara yönelik 3 metre mesafe denetimlerine başladı.

Alınan karara göre, sahil bandında balık tutulacak alanlar 3 metre mesafeye göre işaretlendi. Erdemir Ofis yanı ile Garnizon Komutanlığı arasındaki 2 buçuk kilometrelik sahil bandında olta balıkçılığı yapan vatandaşları denetleyen zabıta ekipleri, mesafeye dikkat edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Balık tutulan bölgelere ayrıca uyarıcı afişlerin asılmasına başlandı. - ZONGULDAK

Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı
Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı
Amatör balıkçılara mesafe denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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