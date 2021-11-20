HATAY (İHA) - Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ava çıkan amatör bir balıkçının oltasına beklediğinden daha büyük bir balık takıldı.

Teknesiyle balık avına çıkan amatör balıkçı, 1.5 buçuk metre boyunda gri camgöz köpek balığı yakaladı. Samandağ sahili açıklarında oltasına takılan köpek balığını görünce şaşırdı. Amatör balıkçı, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.