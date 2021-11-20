Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı - Haberler
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Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı Hatay'ın Samandağ ilçesinde ava çıkan amatör bir balıkçının oltasına beklediğinden daha büyük bir balık takıldı.

HATAY (İHA) - Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ava çıkan amatör bir balıkçının oltasına beklediğinden daha büyük bir balık takıldı.

Teknesiyle balık avına çıkan amatör balıkçı, 1.5 buçuk metre boyunda gri camgöz köpek balığı yakaladı. Samandağ sahili açıklarında oltasına takılan köpek balığını görünce şaşırdı. Amatör balıkçı, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

Amatör balıkçı 1,5 metrelik köpek balığı yakaladı

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İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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