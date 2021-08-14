Amasyasporlu Futbolcularımızla Moral ve Motivasyon İçin Buluştuk
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Amasyasporlu Futbolcularımızla Moral ve Motivasyon İçin Buluştuk

Amasyasporlu Futbolcularımızla Moral ve Motivasyon İçin Buluştuk
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanımız Mehmet Sarı, Amasyasporun 9 Haziran'da oynayacağı maç öncesi, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Mahmut Demir ile birlikte moral ve motivasyon amacıyla futbolcularımızla bir araya geldi.

Başkanımız Mehmet Sarı, Amasyasporun 9 Haziran'da oynayacağı maç öncesi, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Mahmut Demir ile birlikte moral ve motivasyon amacıyla futbolcularımızla bir araya geldi.

Takımımıza oynayacakları müsabakada başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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