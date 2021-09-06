Amasyaspor 1968 Ekibi ile Kahvaltıda Buluştuk

2021-2022 futbol sezonu öncesi, Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları ile tanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya gelen Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, yeşil beyazlı ekibimize başarı dolu bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.