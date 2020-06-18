Amasyalılar gözyaşları eşliğinde Vali Varol Ağrı'ya uğurladı
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Amasyalılar gözyaşları eşliğinde Vali Varol Ağrı'ya uğurladı

Amasyalılar gözyaşları eşliğinde Vali Varol Ağrı'ya uğurladı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Amasya'dan Ağrı Valiliği'ne atanan Vali Dr. Osman Varol, 3 yıldır görev yaptığı kentten yüzlerce vatandaş tarafından gözyaşları arasında uğurlandı.

18.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:55

Amasyalılar gözyaşları eşliğinde Vali Varol Ağrı'ya uğurladı

AMASYA - Cumhurbaşkanlığı kararıyla Amasya'dan Ağrı Valiliği'ne atanan Vali Dr. Osman Varol, 3 yıldır görev yaptığı kentten yüzlerce vatandaş tarafından gözyaşları arasında uğurlandı. Amasya Valiliği görevinden Ağrı Valiliği görevine atanan Dr. Osman Varol Amasya'ya veda etti.

Şehzadeler Şehri Amasya'dan Serhat Şehri Ağrı'ya atanan Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol için Amasya Valiliği binası önünde kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri vatandaşlar tarafından veda uğurlama töreni yapıldı.

Amasya'dan Ağrı'ya atanan Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol için vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Amasya'dan güzel hatıralarla ayrılacağına değinen Vali Varol, il yöneticilerine, ilçe kaymakamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, basın temsilcilerine ve Amasya halkına teşekkür etti.

Amasyalılar gözyaşları eşliğinde Vali Varol Ağrı'ya uğurladı

Kaynak: İHA

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