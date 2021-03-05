Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı

05.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:14

Bingöl'den Tatvan'a giden askerleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Amasyalı Uzm. Çvş. Hakan Gül, Merzifon Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı.

Bingöl'den Tatvan'a giden askerleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Amasyalı Uzm. Çvş. Hakan Gül, Merzifon Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan bir helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle 11 kahraman asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. 11 şehidin arasında bulunan Amasyalı Uzm. Çvş. Hakan Gül'ün naaşı, askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehit Hakan Gül'ün naaşı Merzifon Havalimanı'nda il ve ilçe protokolü tarafından askeri törenle karşılanarak, baba evi Amasya'nın Doğantepe köyüne uğurlandı.

Düzenlenen törene, şehit ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Cemal Hünal Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:20:47. #1.15#
title