Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı

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Bingöl'den Tatvan'a giden askerleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Amasyalı Uzm. Çvş. Hakan Gül, Merzifon Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan bir helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle 11 kahraman asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. 11 şehidin arasında bulunan Amasyalı Uzm. Çvş. Hakan Gül'ün naaşı, askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehit Hakan Gül'ün naaşı Merzifon Havalimanı'nda il ve ilçe protokolü tarafından askeri törenle karşılanarak, baba evi Amasya'nın Doğantepe köyüne uğurlandı.

Düzenlenen törene, şehit ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı