Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi
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Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi Amasya'da mahalle muhtarı Coşan Aylak, atlı ve motorize kurbanlık yakalama timi kurdu.

Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi

AMASYA - Amasya'da mahalle muhtarı Coşan Aylak, atlı ve motorize kurbanlık yakalama timi kurdu.

Ekipte kendi kullanacağı motosiklet ve deneyimli binicileri olan iki atın yer alacağını belirten Üçler Mahallesi Muhtarı Aylak, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayıp sahiplerine teslim etmek için görev yapacaklarını açıkladı.

Dar sokakların bulunduğu mahallede vatandaşların kendisini telefonla diledikleri an arayabileceklerini belirten Aylak, "Geçen yıl 7 kişilik kurban timi kurmuştuk. Bu yıl da motosikletimiz ve atlarımızla dörtnala hizmet sunacağız" dedi.

Ekipte bulunan 'İmparator' ve 'Maviş' adlı atların biniciliğini ise Roman vatandaşlar üstleniyor. At binicisi Alper Silvim, "Kurbanlıkların elimizden kaçma şansı yok. O kadar iddialıyız" diye konuştu. Sokaklarda dolaşan at ve peşindeki motosikleti merakla izleyip cep telefonuyla selfie yapan mahalle sakinlerinden Turan Çalışkan da sunulan bu hizmetten memnun olduğunu söyledi.

Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi
Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi
Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi
Amasyalı muhtardan 'atlı ve motorize' kurban timi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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