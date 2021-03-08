AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
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AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

08.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:55

Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klipAMASYA'da pek çok meslek grubunda çalışan kadınlar, bir araya gelerek seslendirdikleri 'her şey seninle güzel' şarkısına çektikleri kliple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

AMASYA'da pek çok meslek grubunda çalışan kadınlar, bir araya gelerek seslendirdikleri 'her şey seninle güzel' şarkısına çektikleri kliple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli mesleklerde görev yapan kadınların yer aldığı klip çekildi. Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde ilçede çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klipte kadınlar 'Her şey seninle güzel' adlı şarkıyı seslendirdi.

Merzifon kadınının sadece fabrika ve tarlada mücadeleci karakteriyle öne çıkmadığı, iş yaşamı, sanat ve sosyal hayatta da var olduğu mesajı verilen klip, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu, beğeni topladı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekilen klipte; erkek polis ve futbolcular da Her şey sizinle güzel mesajını paylaştı.

AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip
AMASYA Amasyalı kadınlardan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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