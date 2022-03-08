Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip - Haberler

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Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

İhlas Haber Ajansı, Murat Çelik - Güncel
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Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klipAMASYA Amasya Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir klip hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

AMASYA (İHA) - Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

AMASYA Amasya Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir klip hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

"Karşılıksız sevginin ve fedakarlığın vücut bulmuş hali olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" mesajıyla paylaşılan klipte kadınların neşeleri, renkleri ve mücadeleci güçleriyle yaşama kattıkları değere vurgu yapıldı.

Tarihi kentin sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleri de yansıtıldığı klibin son bölümünde, "Öteki, beriki, başkası değil kendi gibi olan, varlığına sahip çıkan, kendi değerini kendisi ölçüp biçen, ışığına güvenen ve tüm inancıyla o ışığı parlatan sevgili kadınlar şifa sizsiniz" ifadeleri yer aldı.

Farklı meslek gruplarından kadınların sözlerine yer verilen klipte çocukları kucaklayan Esra Masatlı da, "Her zaman birlikte var olanız" mesajı verdi.

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

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