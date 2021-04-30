Amasyalı kadın hobi olarak örmeye başladığı bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasyalı kadın hobi olarak örmeye başladığı bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Amasyalı kadın hobi olarak örmeye başladığı bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Kültür Sanat

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Tuğba Yeşil, evde ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Tuğba Yeşil, evde ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Yeşil, AA muhabirine, örgü bebek yapmaya 3 yıl önce hobi olarak başladığını, bu işin kendisini maddi yönden ziyade manevi olarak mutlu ettiğini söyledi.

Örgü bebek yapımını internetten yaptığı araştırma sonucu öğrendiğini belirten Yeşil, "Bebek yapımında kullandığım iplerin bir kısmını internet üzerinden, bir kısmını ise ilçeden temin ediyorum. Şekil ve modelini ise kendi zevkime ve müşterinin talebine göre seçiyorum. Tanıtım satışlarımı sosyal medya üzerinden kendi imkanlarımla yapıyorum. Ürünleri beğenenler sipariş veriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyorum." dedi.

Örgü bebeklerinin özellikle Almanya'dan çok talep gördüğünü dile getiren Yeşil, "Tüm kadınların ekonomik özgürlüklerini avuçlarının içinde tutmaları lazım, az ya da çok. Onun bereketini Allah verir. Ben kendime inandım, güvendim ve yapabileceğimi düşündüm. Şimdi bu aşamaya geldim. Kadın arkadaşlarım, sizler de kendinize güvenin ve başarın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Tandoğan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amasyalı kadın hobi olarak örmeye başladığı bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:35:47. #1.15#

title