Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine
20.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:19

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.

Tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Büyük Kızılca köyü sakini Amasya Belediyesi Meclis Üyesi Osman Yüce, "Çok değerli basın mensupları ve çok kıymetli misafirlerimiz, burada çiftçilerimize kulak verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Yıllardır Tarım Kredi Kooperatifinin çiftçilerimize uyguladığı kredi desteğinin kilitlendiği, ödenemez bir hal aldığı noktadayız. Bu gördüğünüz insanlar tüm yılın gecesini gündüzüne katıp sabah gün doğmadan tarlalarına gidip gece yarılarına kadar çalışan insanlarımızdır. Bakınız salgın bir hastalık ile karşı karşıya kaldığımız şu dönemde insanların evlerinden çıkamadığı, ülkelerin kapılarına kilit vurduğu bir dönemde dahi. Bu insanlar çoluk çocuk, yaşlı kadın erkek demeden canlarını hiçe sayarak tarlalarına giderek bizlere, sizlere ve tüm Türkiye'ye sebze ve meyve üreten insanlarımızdır. İçinde bulunduğumuz şartların oldukça zor durumda olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatifinin bilinçsiz ve düzensizce dağıttığı yüksek faiz oranlarının altında kalan yine çiftçilerimizdir" dedi.

Ayrıca katılım katkı payı adı altında alınan paranın ne denli ve neden alındığının anlaşılmadığını kaydeden Yüce, "Bu paranın köylülerimiz üzerinde ve aile fertleri dahil herkes birbirine paralel şekilde kefil gösterilerek içinden çıkılamaz bir hal almıştır.

Ecdadın kanları, canları ile aldığı bizlere emanet ettiği bu topraklan yüksek faizler yüzünden matbaadan çıkan bir kağıt parçasına kaybetmek üzereyiz. Tarım Kredi Kooperatifi yöneticileri, köylümüz sizden borçlarımızın silinmesini istemiyor. Sadece anapara haricinde afaki faiz oranını silinmesini, katılım katkı payının kaldırılmasını talep ediyor ve borçların yeniden yapılanmasını istemektedir" diye konuştu.

"Amcama kredi kullandırılmış, beni de kefil yapmışlar ama haberim yok"

Köylülerden Mehmet Bakır, "Amcama kredi kullandırılmış, beni de kefil yapmışlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. 30 bin TL olan borç şu an 80 bin TL olmuş ve bu parayı ödememi istiyorlar. 80 bin TL'den ne onun ne de benim haberim var. Nasıl bir sistem anlayamadım. Köyde herkes birbirine kefil. Ama kim kime kefil bilmiyor. Oraya gidince öğreniliyor" şeklinde konuştu.

Sobayla ısınıyor, faturasında kalorifer çıktı

Köylülerden Mesut Türkmen, "Benim faturamda kalorifer kömürü çıktı. Normalde evimde kalorifer yok, bu köyde herkes biliyor evimde kalorifer kazanı olmadığını, soba ile ısındığımı herkes biliyor. Ama faturamda kalorifer kömürü ya da alamadığım ürün çıkıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar derseniz örneğin fide almışım başka bir şey yazmışlar. Sorduğumuzda aldığım ürünün olmadığını, kömür olarak yazdıklarını ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Köylülerden Zekeriya Civelek ise, "Buraya üye yapılan arkadaşlar eşlerini de üye yapmışlar. Ama eşlerinin imzası yok, eşlerinin yerine de imza atmışlar. Eşlerinin de haberi yok üye olduklarından. Böyle bir durum da var. Ben örneğin arkadaş çapa almış ona kefil olmuşum, beni arkadaşın 5 sene boyunca aldığı tüm ürünlere kefil yapmışlar. Benim bundan haberim yok, içinden çıkılamaz bir haldeyiz. Buradaki tüm araçlarımız bizim değil, oraya hacizli. Yakında bu milletin araçlarının hepsini bağlayacaklar. Ben borcumu ödesem ne olacak, en az 4 kişiye kefil olmuşum. Borcumu ödesem bile kefil olduğum için benim aracımı da bağlayacaklar" açıklamasında bulundu.

Ayrıca köylüler boş kağıda da imza attıklarını ve "üstünü biz doldururuz" şeklinde bir durum yaşadıklarını ifade ettiler.

İYİ Parti Amasya İl Başkanı Avni Verdi de üreticilere destek verdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ÖMER: Boşuna yormayın kendinizi çifçiği düşünen yok
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak Ekonomi
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 3. Sayfa
Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayırdı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Selami Şahin Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Eylül Kocaeli Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 13:52:11. #1.14#
title