Amasya "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

23.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:16

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 8 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi planlanıyor.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Amasya'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8 bin ilköğrenim öğrencisine yüzme öğretileceğini söyledi.

Öğrencilerin beden eğitimi derslerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yüzme havuzuna götürülerek uzman öğretmenler tarafından yüzme öğretileceğini belirten Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle eylem planının sonuna kadar Amasya'daki bütün çocuklara kademeli olarak yüzme öğretilmesini hedefliyoruz.Yüzme özellikle çocukların kemik ve kas gelişimine büyük katkı sağlar, vücut esnekliğini artırır. Onlarca faydası bulunan yüzmeyi öğrenen çocuklar hem sağlık için spor yapıyor, hem de eğleniyor, stres atıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA