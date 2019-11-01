Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdıAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

01.11.2019 20:56

Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşamüstü başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kasım ayının gelmesiyle beraber ilçe merkezinde sıcaklık derecelerinde düşüş oldu. Gün boyu yağmur alan ilçenin Boraboy köyü Avulu Bucak Yayla mevkisinde yağan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı ise amatör kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

VİDEO: Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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