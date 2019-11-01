Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdıAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Akşamüstü başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kasım ayının gelmesiyle beraber ilçe merkezinde sıcaklık derecelerinde düşüş oldu. Gün boyu yağmur alan ilçenin Boraboy köyü Avulu Bucak Yayla mevkisinde yağan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı ise amatör kameraya yansıdı
VİDEO: Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı