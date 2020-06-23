Amasya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı AMASYA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

AMASYA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi. Amasya Merkeze bağlı Yağmurköy'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı yollarda şiddetli sağanak yağışından dolayı su baskınları meydana geldi. 15 dakika devam eden sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti.

Kaynak: DHA