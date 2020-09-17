Amasya ve Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı Amasya ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Şüpheliler H.B, A.B, M.D, D.A, U.A.D'yi Merzifon'da ve S.C. ise Samsun'da yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B, M.D ve S.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA