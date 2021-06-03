Amasya ve Eskişehir'deki Hazine ile Türkşeker'e ait iki taşınmaz özelleştirildi
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Amasya ve Eskişehir'deki Hazine ile Türkşeker'e ait iki taşınmaz özelleştirildi

Amasya ve Eskişehir'deki Hazine ile Türkşeker'e ait iki taşınmaz özelleştirildi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Hazineye ait Amasya'daki ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı Eskişehir'deki taşınmazların özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi.

Hazineye ait Amasya'daki ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı Eskişehir'deki taşınmazların özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihale kararlarına ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine adına kayıtlı, Amasya'nın Merzifon ilçesi, Kümbethatun Mahallesi'ndeki 1362,77 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 605 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kaya İşletmeleri İnşaat Turizm AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Ayrıca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkşeker adına kayıtlı, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi, Akçağlan Mahallesi'ndeki 599,85 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 421/2400 oranındaki hissesinin (105,22 metrekare) özelleştirilmesi ihalesi sonucu 626 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Onur Ersoy'a satılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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