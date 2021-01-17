Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği
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Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

17.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:33
Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Amasya ve Çorum belediyelerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Amasya ve Çorum belediyelerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme odaklarına mama ve yem bıraktı.

Belediye ekiplerince, salgın sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakılmaya devam edileceği bildirildi.

Çorum'da da belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirli noktalara mama koydu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlamanın yanı sıra kar yağışının da sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdiğine işaret etti.

Sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirmelerine katkıda bulunmak üzere harekete geçtiklerini belirten Aşgın, "Bu soğuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve yem öğünlerini artırdık. Ekiplerimiz, düzenli olarak belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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