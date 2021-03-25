Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: "Her şeyin başı sağlık"
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Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: "Her şeyin başı sağlık"

İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | Güncel

Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: "Her şeyin başı sağlık" Amasya Valisi Mustafa Masatlı, pazar ziyaretinde vatandaşa "Kanuni Sultan Süleyman bile 'Her şeyin başı sağlık' demiş.

Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: "Her şeyin başı sağlık"

AMASYA - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, pazar ziyaretinde vatandaşa "Kanuni Sultan Süleyman bile 'Her şeyin başı sağlık' demiş. Sağlığımız iyi olacak" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs vaka sayısının artışını önlemek amacıyla pazar yerlerinde uygulanan tedbirlerini yerinde incelemek için Taşova Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Vali Masatlı, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" bilindik sözüyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, korona virüs ile mücadelede başarıya ulaşıla bilinmesi için vatandaşların tedbirlere tam olarak riayet etmelerini istedi. Mutant virüs nedeniyle bulaş riskinin yüksek olduğuna işaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ev dışında "daima" maske takılması, cadde ve sokaklarda sigara içilmemesi, ev ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması, salgını tamamen hayattan çıkarana kadar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

Vali Mustafa Masatlı, pazar yeri ziyaretine vatandaşla sohbettin de "Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Kanuni'nin dedesi Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim'in babası Amasya'dan biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman bile 'Her şeyin başı sağlık' demiş. Sağlığımız iyi olacak. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: 'Her şeyin başı sağlık'
Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: 'Her şeyin başı sağlık'
Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: 'Her şeyin başı sağlık'
Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: 'Her şeyin başı sağlık'
Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: 'Her şeyin başı sağlık'
Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: 'Her şeyin başı sağlık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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