Amasya Valisi Varol Merzifon ilçesini ziyaret etti

17.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:30

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Varol, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çalışmaları devam eden fabrikaların altyapı çalışmalarını inceledi.

Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon OSB'nin yükselen, gelişen organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Girişimcilerin Türkiye'nin geleceğine güvenerek yatırımlarını fiili olarak gerçekleştirmeye başladıklarını anlatan Varol, her geçen gün bu yatırımların yükseldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Varol, daha sonra OSB yeni hizmet binası, yapımı tamamlanan kız Kur'an kursu ve fidanlığı ziyaret ederek, Kaymakam Gürkan Demirkale'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Varol, Merzifon'da faaliyet gösteren Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde ve halk eğitim merkezinde kurslar aracılığıyla üretilen el sanatları ürünlerinin satışına yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.

Şehit ailelerine de ziyaret gerçekleştiren Varol, Merzifon-Samsun-Amasya güzergahında polis uygulama noktası oluşturulması düşünülen alanda inceleme de gerçekleştirdi.

Varol'a ziyaretlerinde Kaymakam Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA