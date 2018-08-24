Amasya Valisi Varol Emniyete Bayram Ziyareti Yaptı

Amasya Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla Amasya Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevli personelle bayramlaştı.



Varol, İl Emniyet Müdürlüğüne bayram ziyareti yaptı.

Görevli personelin bayramını kutlayan Varol, şunları söyledi:

"Trafik kontrolünde, karakolda ve diğer yerlerde görevli olan arkadaşlarımız var. Hepinizin aileniz, eşiniz, çocuklarınız, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Vatandaş odaklı hizmet veren, vatandaşı seven, insana değer veren emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum."

Varol'a ziyaretinde, Garnizon Komutanı Albay Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir eşlik etti.