Amasya Valisi Varol, Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Amasya Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başta aile bütünlüğü bozulmuş öksüz ve yetimler olmak üzere dezavantajlı çocuklara fırsat eşitliği sağlanması için hazırlanan Bizim Çocuklar Projesi kapsamında eğitimcilerle bir araya geldi.



Varol, Amasya Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde düzenlenen Bizim Çocuklar Projesi toplantısına katıldı.



Projede görev alan eğitimcilerle bir araya gelen Varol, yaptığı konuşmada, devletin sunduğu en önemli kamu hizmetinin eğitim olduğunu söyledi.



Varol, öğretmenlerin, eğitimcilerin kamuda hiç kimsenin sahip olmadığı bir güce sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Devletin önemli görevlerinden bir tanesi dezavantajlı kesimlerin pozitif olarak desteklenerek diğer kesimlerle eşit düzeye getirilmesidir. Bu projenin konusu olan dezavantajlı kesimler, öksüz, yetim çocuklarımız, yani aile bütünlüğü olmayan, normalde ailenin onlara vermesi gereken maddi veya manevi desteği alamayan çocuklarımız. Bu çocuklarımız dezavantajlı ve diğerleriyle fırsat eşitliği anlamında eşit değiller. Bu dezavantajlı gruplara yardım etmek ve onların diğer çocuklarımızla eşit düzeyde topluma kazandırmak bizim görevimiz. Bu proje çok önemli bir proje."