Amasya Valisi Varol'a Uyanık'tan ziyaret
Amasya Valisi Osman Varol, Ziyaret Belediyesi Başkanı Mehmet Uyanık'ı makamında kabul etti.
09.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:26
Amasya Valisi Osman Varol, Ziyaret Belediyesi Başkanı Mehmet Uyanık'ı makamında kabul etti.
Vali Varol, Başkan Uyanık'la bir süre sohbet edip tarımsal faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Vali Varol, yeni tarımsal projelere her zaman destek vereceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Uyanık, misafirperverliği dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti.
Kaynak: AA