Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tam kapanma tedbirlerini denetledi
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tam kapanma tedbirlerini denetledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde alınan tedbirleri denetledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde alınan tedbirleri denetledi.

Beraberindeki görevlilerle, Akbilek Mahallesi'nde ve şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında denetim yapan Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na salgın tehdidinden kurtulmuş bir vaziyette gönül rahatlığıyla kavuşabilmek için sarf edilen çabalara tam destek verilmesini istedi.

Vatandaşların, acil durumlar dışında "keyfi" olarak evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini hatırlatan Masatlı, "Bugün tam kapanma sürecinde denetim gerçekleştirdik. Genel manada görülen vatandaşlarımızın kurallara uyduğudur. Esnafımıza kurallara uydukları için özellikle teşekkür ediyorum. Kısmi kapanmada alamadığımız sonucu bu süreçte inşallah alacağız. Sonuçta amacımız ve gayemiz vatandaşımızın sağlığıdır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kolluk kuvvetlerinin büyük çaba sarf ettiğini belirten Masatlı, tam kapanmanın son gününe kadar tedbirlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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