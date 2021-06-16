Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, başkanlık ettiği muhtarlar toplantısı sonrasında Suluova'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirirdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, başkanlık ettiği muhtarlar toplantısı sonrasında Suluova'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirirdi.

Suluova ilçesindeki ziyaretlerine ilk olarak muhtarlar toplantısına başkanlık ederek başlayan Vali Masatlı, Suluova OBS müteşebbis heyet toplantısına da başkanlık ederek bölgedeki faaliyetler, yatırımlar, genişleme, fizibilite ve alt yapı çalışmaları hakkında brifing aldı. Daha sonra kısa bir süre içerisinde açılışı yapılacak olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu. Ardından sırasıyla Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binası ile Aile Sağlığı Merkezi ve suni çim sahada tamamlanan çalışmaları ziyaret eden Masatlı, "Bizler Amasya'mızı tüm ilçeleriyle beraber bir bütün olarak görüyoruz. İlçelerimizin sahip olduğu potansiyelleri daha da geliştirerek geleceğe emin adımlarla yürümek için yapılacak her türlü çalışmaya destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız her açıdan gelişip kalkınmış, vatandaşları mutlu bir Amasya oluşturmak" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise Vali Masatlı'nın ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. - AMASYA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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