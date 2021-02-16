Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu

16.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:48
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı yaptırmasının ardından konuşan Masatlı, aşı sırası gelen vatandaşların da randevularını alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Aile sağlığı merkezleri ve tüm hastanelerde aşı hizmeti verildiğine işaret eden Masatlı, "Vatandaşlarımız e-Nabız uygulamasındaki Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilir. Aşı, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın hastanelere ya da aile sağlığı merkezlerine başvurmadan önce Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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