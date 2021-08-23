Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından yüzde 95'inin ya hiç aşı olmamış ya da 2. veya 3. doz aşılarını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından yüzde 95'inin ya hiç aşı olmamış ya da 2. veya 3. doz aşılarını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

Masatlı, Valilikte Kovid-19 salgın sürecinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde başarılı çalışmalar yapıldığını belirtti.

Salgın tehlikesinin henüz geçmediğine işaret eden Masatlı, bu nedenle rehavete düşmemek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmek gerektiğini vurguladı.

Aşılamaya teşvik ve denetim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Aşılanma oranında yüzde 83,5 ile Türkiye genelinde 6'ncı sırada yer almaktayız. Bu başarıda yürütmekte olduğumuz faaliyetler, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, özverili çalışmaları ve halkımızın göstermiş olduğu teveccüh etkili olmuştur. Amacımız aşılanma oranında hızlı şekilde artış gerçekleştirerek Türkiye geneli sıralamasındaki konumumuzu daha da yükseltmek ve salgının olumsuz etkilerini en aza indirmektir. İlimiz genelinde aşılama, aşılamaya teşvik ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğiz. Halkımızı aşının önemi, maske, mesafe, temizlik ve diğer kurallara dikkat edilmesi hususlarında bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Vatandaşları sürekli aşı olmaya davet ettiklerini dile getiren Masatlı, "Halkımızı bilimsel çalışmalar ve kanıtlar ışığında düşünmeye teşvik ederek kulaktan dolma bilgilere rağbet edip hastalığın üzücü sonuçlarına maruz kalmamaları için elimizden geleni yapacağız. Hiç aşısını yaptırmamış, 2. ve 3. doz aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlimizde aktif vakaların yüzde 95'i ya hiç aşı olmamış ya da 2. veya 3. doz aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Masatlı, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağına dikkati çekerek, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda başta okullar olmak üzere tiyatrolar ile sinema salonlarında ve iller arası seyahatlerde aşılarını yaptırmamış kişilere yönelik zorunlu PCR testi uygulamasına geçileceğini kaydetti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ'ın yanı sıra videokonferans aracılığıyla İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve kaymakamlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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