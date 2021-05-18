Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "Hedef nüfusumuzun yüzde 74'ü aşılanmış durumda"
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "Hedef nüfusumuzun yüzde 74'ü aşılanmış durumda"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı: 'Hedef nüfusumuzun yüzde 74'ü aşılanmış durumda'
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent olarak aşılamada iyi bir noktada bulunduklarını, hedef nüfusun yüzde 74'ünün aşılandığını söyledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent olarak aşılamada iyi bir noktada bulunduklarını, hedef nüfusun yüzde 74'ünün aşılandığını söyledi.

Valilikte, 17 günlük tam kapanma sürecinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Masatlı, bu dönemde sağlık teşkilatı ve kolluk güçlerinin büyük özveriyle görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kapanma sürecinde çeşitli bakanlıklardan gelen kısmi genelgeleri uygulamaya koyduklarını hatırlatan Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Halkımızın duyarlılığı ve yapılan denetimler sonucu ülkemizde olduğu gibi Amasya'da da vaka sayılarında ciddi oranlarda düşüşler oldu. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde tedbirlere sıkı şekilde devam ederek, bu düşüş eğilimini sürdürmeliyiz. Esnafımızın faaliyetlerine başlayabilmesi, halkımızın sosyal hayatına normal şekilde devam etmesi için çalışmalarımız devam edecek. Buradan özellikle salgın sürecinde gösterdikleri sabır ve duyarlılıktan ötürü esnafımıza teşekkür ediyorum."

Sağlık çalışanları tarafından aşılama sürecinin büyük titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Masatlı, "Aşılamada Amasya olarak iyi bir noktadayız. Hedef nüfusumuzun yüzde 74'ü aşılanmış durumda. Aşı stoklarımız yeterli düzeyde. Aşı hakkı olan vatandaşlarımızı bir kez daha kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı için aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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