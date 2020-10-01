Amasya Valisi Masatlı'ya AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret ederek, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret ederek, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Sansar, ziyarette Vali Masatlı'ya AA'nın bölgede sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AA'nın, Türkiye'nin ilk milli haber ajansı olmasının gururuyla 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sansar, Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de çok gerekli bir ihtiyacın karşılanması için kurulduğunu, bir asırdır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu anımsattı.

Kurtuluş Savaşı'nda yüklendiği önemli görevle milli şuurun oluşmasına katkı sağlayan ve gurur verici tarihi bir geçmişe sahip ajansın, kendini sürekli yenileyen dinamik yapısıyla bugün de dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olduğuna dikkati çeken Sansar, "Bu yıl kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı, bugün itibarıyla 13 dilde yayın yaparak dünyada ilgiyle takip ediliyor." dedi.

Sansar, ziyarette Vali Masatlı'ya AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabının yanı sıra "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitapları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş kalan önemli sokak ve meydanlardan fotoğraflar içeren "Karantina Lockdown" adlı fotoğraf albümünü takdim etti.

Masatlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Ziyarette AA Amasya muhabiri Cihan Okur da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan