Amasya Valisi Masatlı Taşova ilçesini ziyaret etti Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Masatlı, hükümet konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Çelik'i makamında ziyaret eden Masatlı, geçen haftalarda Ardahan Valiliğinden Amasya Valiliğine atandığını anımsattı.

Amasya'ya tayin olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Masatlı, Çelik'ten Taşova'nın genel durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Öztürk'ü makamında ziyaret eden Masatlı, vatandaşlara sunulan hizmetler ve uygulanan projeler konusunda bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Köy ve mahalle muhtarlarıyla İlçe Müftülüğünde bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Masatlı, ardından şehit astsubay İbrahim Torun'un ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA